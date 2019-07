Atualizada a Coluna de Olho em 11/07/2019

Fotografia da derrota

Recebi uma foto na qual aparece Cleilton Nogueira, James Queiroz, Tião Alves e Aurélio Alves. Este último é sinônimo de vergonha e fracasso eleitoral. Tião Alves é homem sério e de bom capital político. Cleilton Nogueira e Jamis Queiroz foram denunciados pelo MPE/AC acusados de venderem o voto na Câmara.

Quer Ibope

Passou um tempo sumido o Celso Oliveira, agora ele surge tendo ideias e sugestões para todos os problemas da cidade de Senador Guiomard. É natural ao se aproximar o pleito as pessoas tentarem resolver as demandas sociais. Tem um grupo de pessoas desafiando o Celso a ser candidato a vereador novamente ou conseguir formar um grupo para prefeito.

Títulos definitivos

Governador Gladson Cameli vem ao Quinari fazer a entrega de títulos definitivos que foram viabilizados pelo Governo do Acre e pela Prefeitura. Aqui o vereador Fabricio tem participação. Ele fez a cobrança. O Prefeito Gilson foi ao Governador e pediu que o estado cuidasse com a entrega. Então quem ganha é o povo. É esse trabalho concreto que a população quer ver.

Em breve

Consta nos bastidores que o jacaré deverá abrir a boca pela oposição e pela situação. Dizem que algumas “lideranças” serão engolidas. É esperar pelo tempo, ele resolve a demanda.

Na capital federal

Os deputados e senadores do Acre receberam o Prefeito Gilson que esteve com um pires na mão em busca de recursos. A população do Quinari ganhou com a agenda, pois requer-se um planejamento.

É direito adquirido

Querer mostrar os proventos do professor Afonso e da professora e vereadora Cláudia Lima como algo indevido é típico do besteirol dos assessores do presidente da Câmara. Afonso ganha o que lhe é devido e ele faz é ajudar o Quinari, não recebe como Secretário. Cláudia tem seus contratos mediante concurso. Se elegeu vereadora e faz um bom mandato. Se tiver erro nisso, tem que se reinventar a roda. Eita oposição desqualificada.