Atualizada a Coluna de Olho em 08 de janeiro de 2018

Doação de sangue

Ashalley Vitória, 4 anos, está internada no Hospital da Criança com leucemia. Sua mãe pede doação de sangue A positivo. O estoque existente no Hemoacre nominado a criança só dura até segunda-feira. O telefone de contato da mãe é 68-99948 0834 (Cleunice) Você também pode fazer outras doações e ajudar essa família. Estive hoje visitando o leito 29 no qual o Neto, filho do Sancler se encontra internado. Conheci a menininha. Quero pedir a sua reza, a sua oração e a sua ajuda.

2018 é agora!

No artigo 2018 é agora, pontuei o que de fato penso e aguardo para esse ano. O título do texto pareceu um equívoco, ou redundante, me levando a receber algumas sugestões de melhorias. De fato eu recebei com carinho, no entanto, expliquei que o objetivo era esse mesmo, chamar atenção para a leitura.

Mudanças de gestão

Até agora o Prefeito André Maia trocou dois secretários municipais. A nomeação para a pasta de obras, se concretizar o nome do Dada Malaquias parece-me bem aceita pela equipe da obras, pois o mesmo trabalha em equipe e conhece o Quinari. Na área do planejamento designou o James Mendonça para acumular.

Independente no mandato

A vereadora Francisca Macedo (PT) em 2018 vai concorrer a candidatura de deputada estadual. Ela se soma a um bom time de candidatos com raízes locais como Jairo Carvalho (PSD), Branca Menezes (PSDB), Israel Milani (SD), Jorge Catalan (PP) e Aurélio da Farmácia (até agora no PSB). O surgimento de outro nome poderá abalar as estruturas políticas da terra do amendoim.

Late-late

Todo o debate político é importante, desde que não envolva a vida pessoal, e as acusações levianas. Posso considerar que em pleno janeiro, o late-late, as brigas são desnecessárias, pois passaremos pela eleição estadual e após dois anos pela municipal. Então há tempo.

Tem moral

A Secretária de Educação Márcia Silva e sua equipe vem fazendo um trabalho notório, a exemplo da liberação dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, bloqueados pela incompetência do ex-gestor. Cabe agora os dirigentes escolares gastarem o dinheiro com zelo, transparência e a Secretaria de Educação seguir monitorando o uso do dinheiro.

Avaliação 1

Destacou-se como oposição em 2017 os vereadores Fabricio Lima (PSDB) e Gilson da Funerária (PP). Na situação, embora deva melhorar os argumentos, o vereador pastor Uchôa manteve a postura e lealde. Outro que considero ter bons argumentos é o vereador Cleilton Nogueira.

Avaliação 2

Os demais que não foram citados, não se significa que são tão ruins. Na verdade, esbarram em contradições, em falta de posição. O bom político tem que ter posição sendo base ou oposição.