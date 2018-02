Atualizada a Coluna de Olho em 05/02/2018

Discordou da nota

Intelectual da política local discordou que o vice-prefeito Judson Costa (PPS) sairá pela tangente, ao dizer que não seguirá o prefeito André Maia (PSD) na possível decisão de apoiar o pré-candidato ao governo Marcus Viana (PT). O discordante pontuou que o vice-prefeito é remunerado e bem para as suas tarefas. E a questão política no município será cobrada do mesmo em relação a gestão. Ponderou ainda que a desculpa de não fazer parte do governo municipal não convencerá os eleitores.

Prefeito deve seguir o candidato Gladson Cameli

O Prefeito André Maia deverá seguir a oposição após reunião com seus principais aliados. Se André seguir Gladson, e se o pepista ganhar o governo Maia ganhará uma senadora para lhe ajudar no mandato e um governador. Se o candidato Progressista não ganhar, André ganha o senador, com mais quatro anos de mandato e que pode fortalecer sua gestão. Como principais aliados André conta com o senador Petecão e o deputado estadual Jairo Carvalho. Ambos do seu partido e que são consolidados.

Esporte no Quinari

O vereador Fabrício Lima (PSDB) se destaca e se consolida como liderança ao apoiar o esporte. Vereador com respaldo social é isso mesmo. Esse apoio ao esporte é importante pois, ajuda nossos jovens ociosos a terem opção nos finais de semana.

Atuação da vereadora

Outra vereadora com respaldo e trabalho é a Francisca Macedo (PT). Vive em importantes agendas destinadas aos debates sobre a zona rural. Os demais até podem fazer alguma coisa, agora não somos adivinhos para supor que alguém tem trabalhado. Cabe a estes divulgarem as ações.

O bolo no buraco

O prefeito André Maia ao ser procurado sobre a comemoração no buraco na Rua Costa e Silva informou que procederia aos reparos, tão logo as chuvas desse uma trégua. Ele também criticou a atuação dos vereadores de oposição, e recebeu a resposta que onde os problemas forem ficando sem solução, estes farão um protesto, pelo menos foi essa a fala do presidente da Câmara Gilson da Funerária.

Melhorou atuação

A nomeação do Dada para a Secretaria de Obras deu uma melhorada nos serviços de limpeza e alguns reparos. Resta para o mesmo muito trabalho, e espero que seja ofertada a ele a devida estrutura de trabalho.

Pesquisa sobre atos administrativos

Portal Quinari prepara no formato diagnóstico uma pesquisa para analisar a atuação dos vereadores, do prefeito e seus secretários municipais. Através da internet, a população se manifestará. Esse estudo ajudará na linha editorial deste site.