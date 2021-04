Assistência Social fortalece ações neste período de pandemia

Através meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Prefeitura de Senador Guiomard, tem fortalecido suas ações neste período de pandemia, em que as famílias mais vulneráveis estão precisando do auxílio do poder público.

No Quinari as equipes estão realizando visitas agendadas, atendimento via celular e presencial, quando necessário, seguindo todas as orientações e respeitando o Decreto Governamental.

“Nós seguimos cumprindo o calendário de todos os programas como o Bolsa Família, Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC), Criança Feliz e outros que estão em andamento”, explicou a secretária da pasta, Andreia Abreu.

Como parte do calendário da Secretaria para esta semana, as equipes estiveram no ramal Nova União, localizado na zona rural do município, para atender as famílias que residem lá.

SECOM/PSMG