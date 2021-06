Assinada ordem de serviços para reforma do Mercado Municipal

Na manhã deste sábado (26), acompanhada do secretário de Agricultura, Gleison Lopes e do vice-prefeito Ney do Miltão, a prefeita Rosana Gomes, assinou a ordem de serviço para ampliação e revitalização do mercado. A emenda parlamentar para as obras é de Gladson Cameli, quando ainda era Senador.

Foi uma cerimônia simples, que contou também com a presença dos representantes da empresa responsável pela obra. Em pequenas linhas a SECOM/PMSG informou que na na ampliação serão construídos 8 (oito) novos boxes no Mercado Municipal.

O Mercado Municipal do Quinari, é um dos pontos de grande circulação das pessoas aos sábados, quando os feirantes da zona rural se dirigem a cidade para a comercialização dos produtos.

A maioria das famílias sobrevivem da agricultura familiar. O prédio enfrenta problemas estruturais e organizacional, sendo esperado com as obras um melhor ambiente de trabalho e reorganização do espaço.