Assessoria de Prefeito se destempera e anuncia suposta antecipação de pagamento de servidores

Para tentar compensar a pauta negativa da possível participação do Prefeito André Maia em um cruzeiro superluxo, em Búzios, com Wesley Safadão, a equipe de gestão resolveu anunciar o pagamento “antecipado” dos servidores efetivos para quinta-feira (28).

A Secretaria de Comunicação fez divulgar o material com inúmeros erros textuais em claro tom de destempero com as denúncias da oposição, divulgadas em jornais da capital do Acre.

Vejamos o interior teor, a saber que tal reportagem coloca por terra o discurso de “inexistência de recursos para pagamento de servidores”, pois as transferências acontecem mensalmente.

Prefeito André Maia antecipa pagamento de servidores para esta quinta-feira

“O Prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD) anunciou nesta segunda-feira, 25, o pagamento do mês de novembro antecipado dos servidores do município para esta quinta-feira, 28.

Para o prefeito, o esforço de sua equipe fez com quem a folha de pagamento fosse ajustada e garantisse o pagamento antes do dia 30.

“Agradeço toda a equipe que garantiu essa possibilidade de pagarmos os servidores antecipadamente. Estamos ajustando a parte financeira do município, e tenho certeza que o servidor vai sempre ser nossa prioridade quando se tratar de folha salarial”, destacou o prefeito.

“Por conta de questões de segurança, o banco nos garantiu que os valores estarão disponíveis a partir desta quinta-feira”, disse o secretário de finanças Afrânio Justo.

Segundo o prefeito André Maia, enquanto a oposição buscar criticar sua gestão, a equipe vem trabalhando para garantir remédio nos postos de saúde, merenda na escola e recursos em Brasília para obras de infraestrutura importante para o município.

“Agora a oposição tem que saber que mesmo eu tendo sido afastado, a população está do nosso lado e os servidores são tratados com respeito. Por isso, sempre vamos fazer questão de priorizar a folha de pagamento em dias”, ressaltou Maia.”