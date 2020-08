Briga de compadre e comadre: Assessor e Pré-candidato a vereador desmente Branca Menezes na internet

O pré-candidato a vereador de John Olivan, assessor do prefeito André Maia não gostou da pré-candidata a prefeita Branca Menezes ter gravado um vídeo às margens do igarapé Judia com seu assessor, afirmando que teria projetos para aquele Igarapé.



John Olivan é considerado um dos soldados de primeira ordem do prefeito André Maia, sempre atacando os concorrentes do Prefeito. Agora ele fez um vídeo pedindo para que a oposição reconheça o trabalho realizado pelo prefeito André Maia no igarapé Judia

Até o presente momento nenhuma obra ou mesmo tijolo foi colocado no igarapé judia. No início da gestão do prefeito André Maia uma limpeza foi realizada nas margens do Igarapé e houveram denúncias de que àquela obra não era autorizada pelos setores de meio ambiente.

Branca Menezes com seu assessor gravaram um vídeo no Igarapé falando que detém projetos para aquela região. Agora o assessor do prefeito e pré-candidato ao cargo do vereador gravou um vídeo fazendo duras críticas a pré-candidata Branca Menezes dizendo de forma subjetiva oposição estava pegando carona.



Enquanto nada não e feito no igarapé judia, a população sabe que tudo não passa de um jogo de cena em busca do eleitor guiomarense.