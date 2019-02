A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Branco tem crescido no município e comemorou no último final de semana seu primeiro aniversário no Quinari.

Sobre a liderança do pastor Luzivan, o ministério tem agregado inúmeros fies, que estão vendo o novo ministério como oportunidade de congregar-se louvando à Deus.

A programação aconteceu na sede da igreja na Avenida Castelo Branco, centro e se encerrou no Ginásio do Sesc, na segunda-feira.