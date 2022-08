Assalto em farmácia tem um dos participantes morto e outro ferido

A noite ficou movimentada no Centro do Quinari, com a rua Costa e Silva, quando uma drogaria sofreu uma tentativa de assalto por dois homens que acabaram sendo atingidos por um Agente Penitenciário.

Segundo o relato das testemunhas, os assaltantes entraram no local usando máscara e anunciaram o assalto, sendo que o agente de segurança estava sendo atendido e percebeu o fato, travou luta corporal com os assaltantes, vindo a atingir um dos sujeitos que teve morte no local e outro foi ferido no braço.

O ferido foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência – Samu, a perícia foi acionada e o corpo retirado do assaltante que não resistiu ao ferimento e morreu no local. Agora as apurações seguem coma Delegacia de Polícia, que deverá manter preso para após seu tratamento prestar esclarecimentos.