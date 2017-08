Aprovado projeto para apoio a igrejas e entidades sem fins lucrativos que desejam fazer construções no município

A Câmara dos Vereadores aprovou por unanimidade projeto de lei de autoria do vereador Gilson da Funerária (PP) que disponibiliza através dos quadros de profissionais como arquitetos e engenheiros para orientação de obras para tal finalidade.

O projeto que recebeu parecer favorável de todas as comissões da casa, tem como foco enquadrar projetos que serão implantados ou estão em andamento, dentro dos padrões de segurança, bem como isentar igrejas e organizações sociais sem fins lucrativos que estejam realizando construções.

O autor da matéria comemorou a aprovação e agradeceu aos vereadores e vereadoras. Ele disse que se alegra com a produtividade dos parlamentares e acredita no potencial do município que a cada dia se desenvolve. “É um projeto inovador, e quero agradecer a cada vereador e vereadora dessa casa” agradeceu.