André Maia acompanha construção do Centro de Saúde Wilson Ribeiro

O Prefeito André Maia fez visita à obra de construção do Novo Centro de Saúde Wilson Ribeiro no bairro Naire Leite, com o intuito de acompanhar andamento da obra que se encontra em ritmo avançado.

André Maia declarou “fico muito satisfeito em ver o andamento da obra e saber que tudo está nos conformes, e que estaremos inaugurando o posto de saúde Wilson Ribeiro para a população”. As obras da unidade estiveram paradas devido repasses do Ministério da Saúde. O Prefeito com a sua equipe buscou ajuda da bancada federal e conseguiu liberar os valores para a continuidade dos trabalhos. O Centro de Saúde Ilson Ribeiro vai atender os dois bairros mais populosos do Quinari, sendo Chico Paulo 1 e 2 e Naire Leite 1 e 2. Com isso, a administração municipal universaliza os atendimentos da rede básica em toda área urbana. SECOM/PMSG com Portal Quinari