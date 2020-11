Aliados do Prefeito André Maia receberem o auxílio emergencial do governo federal

Três candidatos a vereadores do grupo do Prefeito André Maia receberam o auxílio emergencial do Governo Federal, segundo o Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC.

Williane Novais Jardim, a considerada musa das eleições 2020, o suplente que concorre a eleição Paulo César Miranda Gomes e o ex-secretário de Agricultura Cloves Bezerra, receberam o auxílio emergencial.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o auxílio era destinado para famílias de baixa renda e que trabalhassem na informalidade. No entanto, os três citados se cadastraram e receberam a renda.

Os dados são públicos e se encontram em relatórios disponíveis na internet. Os citados na reportagem não foram encontrados para comentarem.