Alessandra Mesquita apadrinha causa de Autistas e projeto será votado

Quando a política tenta atrapalhar uma justa causa, assim pode ser definido o comportamento do vereador Magildo Lima (PP) que tentou de todas as formas entrar a “martelo” no Projeto que tem como objetivo beneficiar os autistas em Senador Guiomard.

Ocorre que sabidamente familiares dos Autistas de Senador Guiomard, na maioria dos pais não aceitaram a politização e quem apadrinhou a causa, foi a vereadora Alessandra Mesquita que neste primeiro semestre de 2021 se destaca como uma das mais atuantes e que não servem aos interesses de chatildo.

A pauta dos autistas já fora encampadas até pela Prefeita Rosana Gomes, no entanto, chatildo e seus principais vira-latas fazem confusão em grupos tentando chamar a atenção da sociedade, quando são totalmente reprovados pela população.

“A vereadora Alessandra é uma pessoa movida ao trabalho, importante esse papel dela, agora aquele chatildo com alguns de seus babões nunca terão nosso apoio”, disse um morador do bairro Democracia, ao se referir ao comportamento do vereador Magildo Lima.