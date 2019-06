Agentes do Asas da Florestania Assinam contratos com o município

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa e o Secretário Municipal de Educação Professor Carlos Afonso assinaram nesta segunda-feira (03) contratos dos Agentes do Programa Asas da Florestania que tem como objetivo levar o ensino infantil para as comunidades rurais.

O Programa contou com seleção pública e também tem como meta ampliar as matrículas da rede básica municipal, sendo em termos realizado em parceria com o estado do Acre. O Prefeito pediu apoio aos agentes, destacando a importância do ensino.

Por outro lado, o Secretário enfatizou o novo momento que vive a administração do município de Senador Guiomard, ressaltando o compromisso de elevar a qualidade da educação ofertada para as crianças.