Agenda Acre produtivo contempla o crescimento do Quinari

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa (Progressistas) acompanhou durante essa segunda-feira (11) agenda do Governo do Estado do Acre, com o Governo do Estado de Rondônia em Rio Branco e no município.

Pela manhã o governador Gladson Cameli recebeu em seu gabinete autoridades Rondonienses, participou com os prefeitos, autoridades presentes do ato de assinatura do Protocolo de Intenções no Auditório da Secretaria de Estado da Fazenda.

As autoridades se reuniram em almoço na capital e logo se dirigiram até o Complexo de Piscicultura localizado na zona rural do Quinari.

Na terça-feira (12) a agenda conta com visita em produtores rurais de Acrelândia, Plácido de Castro e no Galpão da Cageacre de Senador Guiomard a partir das 15h.