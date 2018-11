Agência do Banco do Brasil sofre tentativa de arrombamento no Quinari

O município do Quinari registrou da última sexta para este sábado (17) tentativa de arrombamento na Agência do Banco do Brasil, localizada no centro da cidade.

Segundo consta os assaltantes estavam quebrando a parede nas proximidades dos caixas eletrônicos para levarem o dinheiro quando a Polícia foi acionada através do sistema de segurança do banco.

Essa é a segunda vez no ano de 2018 que a agência sofre tentativa de violação. Na primeira tentativa o atendimento ficou comprometido ocasionando caos na vida da população.

Agora segundo o depoimento o gerente do Banco, os procedimentos de perícia, reparos no local já foram adotados e o atendimento não sofrerá maiores prejuízos.