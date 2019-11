ACJornal: Quem paga? Prefeito André Maia e irmã secretária curtem cruzeiro superluxo, em Búzios, com Wesley Safadão

O prefeito André Maia (Senador Guiomard) estaria entre os mais de 4,3 mil turistas do WS On Board, o navio super luxo para acompanhar a gravação do novo CD do cantor Wesley safadão. A denúncia é do vereador Fabrício Lima (PSDB).

Maia postou no Instagran uma foto em que aparece com a credencial que dá direito a trânsito livre dos clientes dentro da embarcação. “Matando quem quer me matar”, diz ele na legenda.

A irmã do prefeito, Adriana Maia, que é secretária de Governo na Prefeitura de Senador Guiomard, fez selffie com um colunista carioca. “Clientes lindas e maravilhosas. Temos acreanas a bordo”, diz um card, supostamente no momento do check in. Adriana seguiu viagem por meio da agência CVC. Adriana posou para outras fotos no navio e também usa a credencial.

Uma lei municipal permite que o prefeito se ausente do Estado por até 21 dias sem deixar substituto. Há seis dias, maia estava em Brasília, segundo ele em busca de recursos no Fundo nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Temos certeza que eles estão no navio. O que nos espanta é que o prefeito deixou a cidade sem comando e saiu daqui dizendo que ia pra Brasília atrás de emendas (dinheiro para investimento social)”, diz o vereador. “Ele mora em Rio Branco e só faz aparições no Quinari”, finaliza.

O parlamentar levará o caso ao Ministério Público. Ele informou que o Portal Transparência da prefeitura omite informações sobre diárias pagas ao prefeito e sua irmã.

O navio saiu do porto de Santos neste sábado (23), passou por Búzios e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e a partir desta segunda começou a a voltar para Santos. A previsão de desembarque é nesta quarta.

Safadão embarcou em Búzios para o show que aconteceu no neste domingo (24). Devido a apertada agenda de shows, o cantor não conseguirá passar o tempo todo no navio.

No ano passado, o artista cantou mais de seis horas seguidas, e, desta vez, também promete cantar até aguentar. Fãs tentaram ficar próximos às principais entradas do navio para poder ver Safadão de perto.

O cruzeiro, que está enfrentando mau tempo e chuva, está testando os limites dos passageiros com muito balanço. Ninguém pôde descer em Búzios, onde os turistas imaginaram passar o dia. O navio saiu de Santos lotado. A embarcação tem capacidade para 4.353.