9º BPM da Polícia Militar divulga nota sobre a cavalgada

Em mais um capítulo sobre a não realização da Cavalgada em comemoração a festa Amigos da Pecuária do Quinari, organizada pela iniciativa privada, o 9º BPM da Polícia Militar divulgou nota na qual culpa o organizador do evento de ter comunicado tardiamente sobre o promoção do mesmo e ironiza o que classifica de interesses preteridos de pessoas, sem citar os nomes, os acusando de estarem distorcendo os fatos.

Em documento constante do petição inicial do Ministério Público do Acre, consta um parecer assinado pelo comando local da PM afirmando a falta de efetivo policial, fato que foi questionado junto a Secretaria de Segurança Pública e ao Comando Geral da PM no estado pelos vereadores que acompanham o caso. Agora a nota culpa o organizador da festa e não cita mais a ausência de efetivo policial.

Veja a Íntegra da Nota da PM:



POLÍCIA MILITAR DO ACRE 9º BPM / CPO III SENADOR GUIOMARD

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O comandante do 9º BPM, responsável pelo policiamento ostensivo-preventivo de Senador Guiomard, vem esclarecer os munícipes sobre a “CAVALGADA”, que por decisão judicial não pode ser realizada neste dia 09 de setembro.

A organização do evento, na pessoa do Sr. Francisco Márcio Soares, somente no dia 29 de agosto informou ao Comando da PM que tinha a intenção de realizar o evento. No dia 30 de agosto foi notificado para que comparecesse ao Quartel da PM para que pudesse prestar informações necessárias para o devido planejamento do policiamento para garantir a integridade física e patrimonial das pessoas.

Ocorre que a organização do evento não conseguiu atender às exigências legais em tempo hábil (06/09) que permitissem ao comando da Polícia Militar em Senador Guiomard planejar o policiamento que a situação exige. Infelizmente, pessoas que tiveram seus interesses preteridos estão distorcendo os fatos e colocando a PM como uma instituição que estivesse contra o desenvolvimento da cultura no município. Pelo contrário, a falta de organização do evento pôs em risco os participantes, e por isso o Comando da PM em Senador Guiomard posicionou-se contrário à sua realização. Diante do exposto, reafirmo o compromisso da Polícia Militar em “Servir e Proteger” o cidadão acreano, agindo sempre de maneira imparcial e responsável, na defesa da vida e da integridade física das pessoas e do patrimônio público e privado.

Senador Guiomard – AC, 09 de setembro de 2017.

Cristian Moura Diogo

MAJ PM Comandante do 9º BPM