Secretaria de Saúde do município atua no combate à dengue e outras doenças

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti que tem afetado um pequeno número de pessoas no Quinari.

O trabalho duro dos agentes de saúde e endemias pelos bairros da cidade, é uma importante ação criada para conscientizar a população com o cuidado no descarte do lixo.

A prevenção e o controle da dengue são fundamentais para reduzir a quantidade de novos casos da doença.

Para a prefeita Rosana Gomes, o papel que os profissionais de saúde desempenham é crucial. “A nossa equipe tem conhecimento da gravidade do problema, quando eles falam, as famílias compreendem os perigosos” disse ela.

Os agentes de saúde e endemias são treinados para identificar potenciais criadores do mosquito Aedes aegypti, como recipientes de água parada, pneus velhos, garrafas, vasos de plantas e entre outros. Essa identificação precoce ajuda a eliminar os focos de reprodução do mosquito, com controle rigoroso da dengue.

SECOM-PMSG