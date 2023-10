Quinari realizou a Conferência Municipal de Educação

O evento procura propor políticas públicas e contribuir para o desenvolvimento da educação, com propostas para o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos.

A solenidade foi bastante prestigiada, contando com a presença de vereadores, representantes de entidades eclesiásticas, associações, conselheiros tutelares, lideranças comunitárias e secretários municipais também estavam presentes.

Alunos das escolas Núbia Maria e Fenelon Manoel se apresentaram aos presentes com números musicais.

A prefeita Rosana Gomes esteve no local para dar as boas-vindas aos participantes.

Rosana reafirmou seu compromisso com a educação, disse ainda que considera o momento da conferência um dos mais importantes para a educação da nossa cidade.

Elisangela Marthins, secretária municipal de educação do Quinari, disse que a conferência extraordinária é umas das ações mais importantes do ano para o setor. “Todos os avanços que desejamos para a educação de nossos filhos, depende do que propormos aqui, esse é o ambiente que determina as mudanças que queremos”, finalizou.

SECOM/PMSG