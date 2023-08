Rosana Gomes busca apoio do TJAC para ações de inclusão social no Quinari

A Prefeita de Senador Guioamard Rosana Gomes acompanhada do Procurador Jurídico do Município Advogado Gilberto Moura cumpriu agenda no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, tendo sido recebida pela Desembargadora Regina Ferrari Longuine nesta terça-feira (01) para tratar de ações e parcerias de inclusão social como o Projeto Cidadão e o Casamento coletivo que deverão acontecer na ExpoQuinari 2023.

No ano passado não houve casamento Coletivo e Projeto Cidadão na Feira, entretanto este ano através de uma ideia da Prefeita e sua equipe Jurídica, ela resolveu ampliar as parcerias com a Corte de Justiça Acreana, ocasião também que tratou de interesses do Município.

A agenda no Tribunal de Justiça foi encabeçada pela Procuradoria Jurídica do Município, que nos últimos meses vem inovando na gestão da representação judicial e extrajudicial de Senador Guiomard, adotando como principal premissa de trabalho o diálogo e cooperação. ”A Prefeita me pediu diálogo e ações voltadas para o povo, e assim estamos agindo”.