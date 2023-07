Quinari investe no Programa Caminhos da Educação do Campo 1ª Infância

Na última semana a Secretária Municipal de Educação Elisangela Martins recebeu os professores bolsistas convocadas no processo seletivo 001/23, para o Programa Caminhos da Educação do Campo 1ª Infância.

Os profissionais, após preencherem as exigências do Programa contidas no Edital, assinaram seus contratos e termos de compromisso de trabalho.

Segundo a Secretária Elisangela, a pedido da prefeita Rosana Gomes o Processo Seletivo vem para atender aos alunos da educação infantil das comunidades rurais mais distantes, para que nenhum aluno fique fora da escola.

“Esse Programa é extraordinário, pois leva educação as crianças dos ramais de difícil acesso. É um privilégio trabalhar neste programa. Além do trabalho com as crianças ainda criamos vínculo com as famílias atendidas. Trabalho desde 2016, e estou feliz por estar assinando novamente meu contrato. Quero agradecer imensamente a Secretaria de Educação e a prefeita Rosana Gomes pelo cuidado com a educação das crianças rurais” disse a Professora bolsista Cristiane Rodrigues da Comunidade do Nova Aldeia.

SECOM/PMSG