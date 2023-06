PROERD forma crianças no Quinari para o combate as drogas

Na manhã deste sábado, 17, no ginásio José Edson Honorato aconteceu a Solenidade do Proerd Itinerante 2023. O Proerd é um programa educacional de Resistência às drogas e a violência coordenado pela Polícia Militar.

Em parceria com a secretaria municipal de Educação do quinari, o trabalho foi desenvolvido em cinco escolas municipais, atingindo um total de 130 alunos do 5° ano do ensino fundamental.

Para a secretaria de Educação Elisangela Martins o projeto é um avanço na educação municipal.”Desde a pandemia o Proerd não vinha sendo desenvolvido nas escolas, e sabemos da importância desse projeto que visa cidadania!

O contato dos alunos com a polícia militar dá a sensação de segurança e faz com que a Polícia seja vista de outra forma, quebrando vários paradigmas, além é claro de todo o ensino trazido aos alunos, nossa prefeita Rosana Gomes fez questão que essa parceria acontecesse” disse ela.

O evento contou com a presença de secretários municipais, policiais militares, vereadores, a banda da Polícia Militar, pais, professores, gestores e alunos.

