Prefeita vai à Federação do Comércio pelo crescimento e desenvolvimento do Quinari

Na manhã desta segunda-feira, a prefeita Rosana Gomes se reuniu com o vice-presidente da Federação do Comércio, Leonel Júnior, para tratar sobre liberdade econômica no Quinari. A prefeita esteve acompanhada do procurador jurídico do município, Gilberto Moura.

Segundo a prefeita, o crescimento econômica de qualquer região está ligado as decisões importantes que os gestores precisam tomar e que participar de diálogos que busquem valorizar o comércio local com uma parceira tão importante quanto a Fecomércio, mostra a preocupação de sua gestão com os comerciantes do quinari.

Durante a reunião, foi debatido medidas para simplificar e desburocratizar processos, facilitando a abertura de empresas, cargas tributárias, transparência e a responsabilidade do município para incentivar o empreendedorismo.

Participaram conosco da Reunião o Procurador Jurídico do município Gilberto Moura, o dr. Luiz Pontes – assessor jurídico da Fecomércio, Lara Sousa – presidente do Sincofac e Edmilson Alves – especialista em vigilância sanitária e assistência farmacêutica.

SECOM/PMSG