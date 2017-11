Voto de desembargadora diz que Dinha Carvalho cumpriu duas vezes condenação por ato de improbidade.

Recentemente Portal Quinari divulgou matérias sobre a condenação da ex-secretária do Bem Estar Social Dinha Carvalho, acusada no processo 0000406-88.2003.8.01.0009 de ter lesado os cofres públicos com a vinculação de propaganda que fez promoção pessoal.

Condenada na primeira instância, segunda e terceira, Dinha foi exonerada do cargo este ano pelo pedido da Promotora de Justiça Eliane Misae, que inclusive no processo ameaçava o prefeito que caso não demitisse, iria responder ação civil.

O caso foi novamente para o Tribunal de Justiça, só que os argumentos dos advogados da então gestora não citavam e nem citam o voto da desembargadora Cezarinete Angelim que vem a demonstrar que Dinha havia cumprido a decisão voluntariamente, estando sem impedimento.

Observe, o que leva a falta de atenção de autoridades do judiciário e do Ministério Público, que como escrevem os filósofos das ciências políticas, o mesmo sendo responsável pelo freio de ambos os poderes.

Diante de todo o exposto, necessário se faz a menção dos fatos, afim de informar a população de que o prefeito nomeou recentemente novamente para o cargo de Secretária de Saúde Dinha que se encontra respondendo pela pasta.