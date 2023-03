Rosana Gomes deverá apresentar proposta de 12% para Professores da Educação Municipal

A Prefeita Rosana Gomes deverá apresentar na próxima semana uma proposta de 12% de reajuste salarial para os professores da Educação do Quinari.

A proposta deverá ser formalizada pela sua equipe ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que deverá deliberar sobre aceitar a oferta da Prefeitura ou não.

O reajuste para os Professores é fruto de um acordo entre eles e a Categoria de Apoio, pois no ano de 2022, o aumento foi em sua maioria para a classe do apoio escolar, com o acordo de no ano seguinte ser contemplado os Professores.

Entenda a proposta

Em que pese o Governo Federal anunciar que reajustou o valor do piso em tantos por cento, não significa um efeito cascata para as cidades brasileiras.

Isso porque cada uma tem seu regime próprio de servidores, como no caso o Quinari conta com a Lei 080, que versa sobre o Regime da Educação, o reajuste é dado mediante Lei de Iniciativa da Prefeita, aprovada pela Câmara dos Vereadores.