Abertas inscrições para cursos superiores do Ifac

Já estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2024/1 de cursos superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac). Ao todo, estão sendo ofertadas 480 vagas para os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri e Epitaciolândia.

Acesse aqui o edital e confira todas as informações

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 19 de janeiro de 2024.

A seleção dos novos alunos será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para isso, o candidato deverá informar, no momento da inscrição, as notas obtidas em alguma das edições do Enem que tenha realizado entre os anos de 2010 a 2023.

Clique no link e se inscreva: https://selecoes.ifac.edu.br/

Conforme edital, as vagas ofertadas são para os cursos superiores:

– Administração (Rio Branco);

– Agroindústria (Epitaciolândia);

– Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Sena Madureira);

– Ciências Biológicas (Rio Branco, Tarauacá e Xapuri);

– Física (Sena Madureira);

– Gestão do Agronegócio (Tarauacá);

– Matemática (Rio Branco);

– Química (Epitaciolândia);

– Sistemas para Internet (Rio Branco);

– Zootecnia (Sena Madureira);

Além da ampla concorrência, o edital também prevê vagas para ações afirmativas e cotas sociais. Os candidatos inscritos para estas vagas deverão participar das fases de análise documental e do procedimento de heteroidentificação, conforme descrito em edital.