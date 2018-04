Juiz nega pedido do MP para demissão de Secretária de Saúde

O Juiz da Fazenda Pública de Senador Guiomard Afonso Braña Muniz negou o pedido de liminar feito em ação civil pública do Ministério Público Estadual em desfavor da Secretária Municipal de Saúde Maria Raimunda Ferreira de Carvalho, a Dinha.

Nomeada pelo Prefeito André Maia, no ano de 2017, sobreveio notícia de condenação transitada em julgado que determinava a perda de função pública de Dinha. O prefeito a exonerou, logo em seguida a nomeou novamente. O Ministério Público através da Promotora de Justiça Eliane Misae Kinoshita, ingressou com a ação, alegando que a condenação atinge o cargo atual.

Em um pedido de 35 páginas com forte acervo probatório a promotora pediu a cabeça (jargão popular) de Dinha Carvalho e seus familiares que já foram demitidos. O juiz atendeu ao pedido do MP apenas no que compreende a demissão dos parentes de Dinha.

Nossa reportagem entrou em contato com a Promotoria de Senador Guiomard. A Promotora informou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Acre contra a decisão do juiz de primeira instância.