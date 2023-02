Esposa do Coordenador do Núcleo de Ensino indicado por Mailza vira fiscal de contratos,

Fazem poucos dias que em uma articulação política a vice-governadora Mailza Assis indicou para o Núcleo da See em Senador Guiomard, o seu apadrinhado político Professor Helenilson Costa. Até aqui tudo normal no compadrio político na moda à brasileira, que em vez de agir na impessoalidade e moralidade administrativa prioriza as negociatas políticas.



Passados alguns dias da nomeação do Professor Helenilson pelo Secretário de Estado Aberson Carvalho, o Diário Oficial do Estado do Acre, desta segunda-feira, dia 13, trás a suposta nomeação da esposa do Coordenador do Núcleo de Ensino Karina Pereira para fiscalizar um dos contratos voltados a atender o Núcleo da Secretaria de Estado de Educação.



A possível nomeação da esposa do indicado de Mailza para fiscalizar contrato de recursos públicos gerou suspeitas e se confirmada viola os princípios da administração pública e será levado ao conhecimento do Ministério Público Estadual. A designação da servidora deu-se por ato do Secretário de Estado de Educação.

O fiscal dos contratos tem funções essenciais de fiscalizar a correta entrega ou prestação de bens e valores para administração pública. Também responde por eventuais danos que o contrato vier a causar ao ente público.

Outro lado