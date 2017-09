Durante uma operação Policial na Capital, a Policia Civil com apoio do Bope, prendeu pessoas acusadas de furtos e assaltos. A quadrilha foi presa no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Dentre os envolvidos foi apresentado Oceu Rocha Martins, 34 anos, contra o qual havia mandado de prisão em aberto pelo homicídio do empresário Sérgio Humberto. A PC informou que o mesmo confessou ter matado a vítima.