Reveja os últimos seis Episódios e Entrevistas do PodCast do Rafa

Rafael Macedo supera expectativas e mostra que é possível fazer um podcast além da politicagem do Quinari.

Tendo como objetivo a inovação de seus quadros, o Portal Quinari que tem como entidade mantenedora a Associação de Difusão Comunitária Guiomarense, vem inovando com o PodCast do Rafael Macedo.

Com uma linha editorial independente, para além da política e dos debates que se relacionam apenas com este tema, Rafael fez a sexta edição do PodCast contando a história e experiência de vida da Tenente Coronel Eliana Maia de Andrade, com experiência e atuação na segurança pública. Confira como foi!

Entrevista a Tenente Coronel Eliana Maia de Andrade, comandante do Quarto Batalhão.



Cantor Gospel Joilson Nascimento no quinto episódio do PodCast



Cantores Ávila Katrinny e Vitor Morais, cantores que estarão no Canta Quinari



Diretor do Hospital Ary Rodrigues Igor Silva Gomes



Secretária de Educação Elisangela Martins



Vereadora Alessandra MesquitA