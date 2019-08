Zona Rural recebe apoio do Prefeito Gilson e do Governador Gladson Cameli

Desde que assumiu a gestão, o atual Prefeito Gilson da Funerária teve como meta o diálogo e as construções coletivas em defesa de um Quinari melhor. Ocorre, que inúmeras pessoas, viciadas com desmandos, tentam superar uma nova cultura que tá sendo vivenciada no Quinari.

O prefeito destaca: “aqui não tem compra de nenhum vereador, não há parcerias que não são transparentes e isso tem feito com que eu e a nossa equipe trabalhe para que tenhamos cidadania. O governo tem sido meu parceiro, e assim continuarei”, diz em tom de comemoração o prefeito.