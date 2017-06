WhatsApp começa a rivalizar com o Facebook como fonte de informação

Essas conclusões fazem parte de um estudo produzido por uma parceria entre Reuters Institute e Universidade de Oxford, que ouviu mais de 70 mil consumidores de notícia online de 36 países.

No Brasil, o uso de redes sociais para encontrar notícias atinge 66% dos leitores online em 2017, o que sinaliza um recuo de seis pontos percentuais em relação a 2016. Nesse segmento, o Facebook é o expoente, tanto que 57% dos entrevistas o usam para esse propósito. Só que esse índice é 12 pontos percentuais menor que o registrado no ano passado.

Para os pesquisadores, a queda na preferência pode ter relação com as mudanças realizadas pelo Facebook em sua forma de organizar as publicações. “Isso pode ser apenas um sinal de saturação do mercado ou estar relacionado com as alterações nos algoritmos feitas pelo Facebook em 2016, que priorizou a comunicação de amigos e familiares sobre o conteúdo profissional de notícias.”

Enquanto isso, o estudo indicou que os apps de bate-papo crescem como fonte de informação. Em todo o mundo, 23% dos consumidores de notícias dizem achar, compartilhar ou discutir notícias por meio desses programas. Entre os vários serviços, o que se destaca é o WhatsApp.

Por G1