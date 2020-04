Voluntárias marcaram a Páscoa no Quinari

Em tempos de crise a solidariedade, se destaca. É o caso do último domingo de Páscoa no Quinari, onde algumas pessoas resolveram ajudar.

Um destes exemplos aconteceu no bairro Chico Paulo com a agente de Saúde Micheli e seus colaboradores que fizeram a alegria das crianças com doação de ovos de Páscoa.

A fisioterapeuta Leyre foi as ruas com sua família. Ela também levou ovos de Páscoa para várias crianças, enfatizando a solidariedade em um dos piores momentos que o Brasil atravessa.

As mulheres citadas nesta reportagem agradeceram suas parcerias e lembram que é possível fazer o bem, sem olhar a quem.