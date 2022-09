Vitima de AVC ex-empresário Jessé da Master Sat morre no Pronto Socorro

Lutando pela vida desde o dia 02 de setembro, Jessé Sales deu entrada em estado grave no Pronto socorre de Rio Branco, vitima de um AVC.



Jessé não resistiu e veio a óbito nessa madrugada, o corpo foi velado na igreja Adventista em Senador Guiomard/AC.



Em sua trajetória empresarial Jessé que veio de Rondônia trazendo para o Acre uma das principais lojas de eletrodomésticos da década de 90, se tornou uma referência estadual no ramo de móveis e eletrodomésticos.



O grupo Master Sat chegou a ser uma das mais conceituadas empresas em Rio Branco, contando também com postos de gasolina, loja de motos e material de construção.



As empresas também se instalaram em Cruzeiro do Sul, Acrelândia e Senador Guiomard. Atualmente Jessé Residia em Rondônia e estava no Acre tratando a saúde da esposa.