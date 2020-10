Vice-presidente do PSL e conselheiro Tutelar recebeu auxílio emergencial

O vice-presidente do PSL e Conselheiro Tutelar Adelcino Lira, pastor da Igreja Assembleia de Deus figura em lista do Tribunal de Contas do Acre, como servidor público que sacou o Auxílio Emergêncial do Governo Federal.

O Auxílio Emergencial deveria ser pago para pessoas carentes, que atuavam como autônomas, que não detinha renda, mesmo assim o Pastor, segundo o TCE/AC, se cadastrou e sacou a renda de forma indevida.

O Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado estão no encalço de centenas de servidores ou cargos de confiança que sacaram o auxílio e terão que devolver de forma corrigida.

Adelcino antes de ser conselheiro atuava como Pastor da Assembleia de Deus. Ele foi eleito pelo grupo de apoio do Pastor João Carvalho, com quem aparece em fotos nas redes sociais.

Outro lado.

Nossa reportagem entrou em contato, no entanto o telefone do conselheiro chamava e caia na caixa de mensagem.