O prefeito de Senador Guiomard cumpriu no último final de semana e nesta segunda e terça-feira de agenda que visa o livre comércio entre o Acre o Perú.

O Prefeito Andre Maia fez parte de uma caravana ao lado do vice-governador Major Rocha, seu principal padrinho. A Agência de Notícias do Acre divulgou a seguinte notícia sobre a agenda oficial:

Comitiva acreana liderada pelo vice-governador Major Rocha embarca para o Peru

Vislumbrando a integração do Brasil com o Peru, por meio da cidade de Cruzeiro do Sul, e o fortalecimento das relações comerciais entre as duas regiões, um grupo de empresários acreanos e equipe do governo estadual, liderados pelo vice-governador, Major Rocha acabam de embarcar em um voo saindo do Vale do Juruá com destino a Pucallpa, capital do Departamento de Ucayali.

A comitiva acreana participa nesta segunda-feira, 10, e terça-feira, 11, do 1º Encontro Empresarial Ucayali – Acre, onde serão discutidos a integração e as ligações comerciais entre os grupos.

Na programação do encontro, acontecerá Rodada de Negócios, Feira de Produtos, troca de experiências e a prospecção de negócios para fins de exportação e importação entre os dois países via Vale do Juruá.

O vice-governador, Major Rocha, destacou a importância da integração dos dois países com a rota pelo Vale do Juruá e a expectativa de concretização desse projeto.

“Esse é um sonho antigo e que agora estamos tratando como uma das prioridades de governo. A integração do Brasil e Peru, pelo estado do Acre, via Vale do Juruá, será um marco para a rota comercial e o fortalecimento do empresariado acreano. Com toda certeza, esse encontro trará bons frutos para o Acre”, comentou o vice-governador.