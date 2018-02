Vereadores prestam apoio para famílias da Vila 32

A Vila 32 foi novamente atingida pelas cheias do Igarapé Iquiry na BR364, na zona rural do município. No primeiro dia que famílias foram atingidas eles fecharam a rodovia federal, através da mediação do presidente da Câmara Gilson da Funerária (Progressistas) a estrada foi liberada.

No dia seguinte o vereador juntamente com o colega Fabricio Lima (PSDB) estiveram no local vendo de perto as necessidades dos moradores que criticaram a falta de apoio do Prefeito André Maia. Os vereadores também notificaram o Prefeito André Maia (PSD) para prestar apoio aos moradores.