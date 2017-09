Vereadores Membros da Mesa Diretora se reúnem com Secretario de Segurança Pública

O vereador Gilson da Funerária e a vereadora Claudia Lima visitaram na manhã desta quinta-feira, 14, o Secretário de Segurança Pública do Acre Emilson Farias para fazer reivindicações.

Na conversa Gilson e Claudia formalizaram pedido para que o governo aumente o efetivo policial no município de Senador Guiomard, tendo em vista o crescimento da área urbana e rural. Outra demanda levantada pelos parlamentares foi elucidação dos crimes de Sergio Humberto e Junior Lemos, que segue sem uma resposta a sociedade.

Gilson e Claudia também trataram do apoio aos eventos que aconteçam no município, sendo necessário empenho da Policia Militar e da Policia Civil. Os vereadores narraram os últimos fatos ocorridos no município.

Acompanhados do assessor especial do governo Adonay Brito, a agenda dos vereadores foi recepcionada pelo Secretário que vai atender o pleito de mais policiais após o processo de contratação. Também comprometeu-se a emitir recomendação para maior envolvimento das autoridades de segurança em eventos e outras atividades.