Vereadores flagram máquinas da prefeitura fazendo suposto serviço particular, levam caso à delegacia e Secretário emite nota

Os vereadores Fabrício Lima (PSDB) e Gilson da Funerária (PP) levaram juntamente com a Polícia Militar do Acre à delegacia de Polícia do município um a denúncia de suposto uso de máquinas da Prefeitura para beneficio de particulares neste sábado (08).

Segundo o vereador Fabrício em entrevista ao Portal Quinari, essa seria a terceira vez que as máquinas estão na localidade do Ramal Guarini, Fazenda Santa Paula trabalhando em suposto beneficio a empresários possivelmente, alinhados à gestão municipal.

“É a terceira vez que isso acontece, nas primeiras nós cuidamos de fazer os registros, agora acionamos a PM para fazer os procedimentos, pois é inadmissível que um bem público deixe de beneficiar a maioria para ajudar a minoria”, disse o vereador Gilson da Funerária.

Na Delegacia a reportagem do Portal Quinari procurou conversar com o Secretário de Obras Nilson Graça que chegou para acompanhar a situação. Ele disse que não falaria sobre o caso.

O Secretário de Comunicação da gestão André Maia, José Avelino ligou a redação para comunicar que elaborou uma nota de esclarecimento sobre o episódio. Leia o material enviado pelo Secretário.

VEREADOR GILSON DA FUNERARIA QUER SEPULTAR DESENVOLVIMENTO DO QUINARI!

Secom – PMSG

O Vereador Gilson da Funerária parece que só sabe mesmo cuidar de funerais, como bem disse o Jornalista Washington Aquino em seu Programa Café com Notícias. O homem vem tentando a todo custo prejudicar a administração do Prefeito André Maia e com isso tem ficado mesmo é contra o povo de Senador Guiomard, pois tem se colocado contra todas as coisas boas que o Prefeito vem realizando em prol do bem estar do povo do Quinari.

Atendendo solicitação dos produtores do Projeto de Assentamento Moreno Maia, que fica do outro lado do Rio Acre, e faz parte de Senador Guiomard, o prefeito André Maia disponibilizou uma equipe para que fizessem uma raspagem no Ramal Santa Paula até a beira do Rio Acre, para que os produtores rurais possam escoar a sua produção com facilidade.

Ocorre que o vereador Gilson da Funerária – PP na ânsia de perseguir a gestão do prefeito André Maia conseguiu convencer alguns policiais militares a prender a Moto niveladora (Patrol) do município, e levaram o operador da Patrol para a Delegacia, para que o mesmo fosse ouvido pelo Delegado, como se o mesmo fosse algum facínora ou bandido.

O jornalista Washington Aquino tem mesmo razão, esse Vereador da FUNERARIA, o vereador Gilson da Funerária quer mesmo é “SEPULTAR” o desenvolvimento de Senador Guiomard e na sua birra pessoal contra o Prefeito Andre Maia, vem sistematicamente se colocando contra todas as coisas boas e importantes que o prefeito André Maia vem se desdobrando para fazer pelo povo do Quinari.

José Avelino Neto

Secretário de Comunicação Social