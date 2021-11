Vereadores do Quinari recebem diárias até para deslocamento à Rio Branco

Distante 24 de Rio Branco, o Quinari deverá entrará para a história, através de sua Câmara Municipal ao agir com tamanha genorosidade com seus vereadores ao conceder meia diária para seus “representantes políticos” participarem de reuniões, cursos e treinamentos na capital, segundo a edição do dia 25 de novembro de 2021, do Diário Oficial do Estado.

Na edição do documento, consta o vereador Magildo Lima concedendo “meia diária” para seus pares participarem de uma reunião supostamente voltada a discutia das melhorias do transporte coletivo, com uma justifica esdrúxula.

Nesta edição do grande deslocamento de Quinari para Rio Branco, receberam os valores, Reginalda Silva(SD), Lery do Mixico (MDB), Cleilton Nogueira (PL) Wiliane Jardim (PL) e Sandro Cunha(PP).

Os vereadores já perfazem o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos) mensais, reunindo-se ao menos 04 (quatro) vezes no mês para as sessões deliberativas. A cidade de Senador Guiomard, “não enfrenta inúmeros problemas estruturais e fiscais” ao que parece, ao conceder esses incentivos aos seus representantes políticos.