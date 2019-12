Os vereadores Gilson da Funerária, Celso Oliveira, Fabricio Lima, irmã Chaguinha e Cláudia Lima se reuniram na noite desta segunda-feira (16) com a deputada Federal Vanda Milani e o Presidente do Solidariedade no estado Israel Milani visando debater o desenvolvimento do Quinari.

A conversa com a deputada federal se refere à alocação de emendas parlamentares que tem como meta a construção de uma Nova Rodoviária, Melhorias no Mercado Municipal e aquisição de máquinas para uma patrulha mecanizada.

“Todas essas emendas foram viabilizadas quando o Prefeito Gilson da Funerária esteve frente ao munícipio naqueles 8 (oito) meses. Eu quero dizer para vocês que tenho uma história de vida com o Quinari e vocês terão meu apoio e suporte neste grupo de vocês, estamos fortalecendo uma união pelo bem deste municipio”, pontuou a deputada.

Na ocasião a parlamentar federal falou dos investimentos previstos para o Quinari através do Governo Federal e do Governo do Estado, como por exemplo a transformação da região como uma das maiores geradoras de emprego no Acre.

Para Gilson da Funerária, a união com a bancada de oposição que torce pelo bem da cidade de Senador Guiomard será motivo de muitas alegrias. “É motivo de muita honra receber a Deputada e o Secretário Israel em nossa residência bem como estes meus colegas vereadores que estão sonhando com uma cidade livre da corrupção e da velha política”, finalizou Gilson da Funerária.