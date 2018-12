Vereadores concedem 5% para livre remanejamento do Prefeito do Quinari

Os vereadores do Quinari votaram nesta terça-feira, 04, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019. A análise do orçamento municipal aconteceu com atraso, segundo a vereadora Chaguinha.

A vereadora foi autora do memorando 017/2018 que cobrou da Mesa Diretora uma posição quanto ao orçamento, em atraso, tendo a presidência direcionado requerimento ao prefeito solicitando o envio da matéria orçamentária para 2019, sendo respondido somente em novembro deste ano.

Falta ainda os vereadores apreciarem e votarem a Lei Orçamentária Anual – LOA. Uma surpresa na sessão desta terça-feira foi a aprovação de uma emenda na Lei, reduzindo o percentual de livre remanejamento do Prefeito de 20% para 5%.

A Mesa Diretora colocou em votação a emenda de 5%. Os vereadores permaneceram sentados concordando com a matéria. Em seguida, eles pediram a suspensão da sessão e depois de muitas idas e vindas conversaram com a presidência na tentativa de voltarem atrás.

Fabricio Lima do PSDB, explicou que a iniciativa de emendar os projetos pode ser de qualquer vereador. Relatou que votou pelos 5% para remanejamento do Prefeito, todavia concordou com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias com a emenda de percentual de 5%.

Depois de muitas idas e vindas, as questões de ordem foram julgadas pela Mesa Diretora prejudicadas, uma vez que os parlamentares levantavam os pedidos sem citarem os artigos do Regimento. A Mesa Diretora do parlamento mirim vai ouvir a Assessoria Jurídica da casa sobre a demanda.