Vereadores começam a receber salário de R$ 8.500,00 no Quinari

Conforme adiantado pelo Portal Quinari, os 11 (onze) vereadores começaram a receber um salário de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) neste mês de janeiro de 2022, em desacordo com a Constituição Estadual e Federal, que prevê normas para tais valores.

Os vereadores do Quinari se reúnem 4 vezes no mês do horário de 9h até as 12h. A despesa dos 11 vereadores mensalmente é de R$ 93.500,00 com o salário da forma que se encontra sendo pago. Anualmente a despesa chegará a R$ 1.215.500,00 referente a 12 meses de salário, mais o décimo terceiro.

Mesmo escondendo os valores, o Portal Quinari conseguiu com exclusividade acesso aos dados, que demonstram que neste ano de 2022, em que pese a tentativa de esconder do Sistema de Transparência, os vereadores receberam os valores, que inclusive sofre questionamento de legalidade, quanto à suposta lei aprovada de 2020 para 2021.

Uma fonte do Portal Quinari confirmou o pagamento, e disse que o combinado na Câmara é esconder o máximo, para que a população não venha se revoltar com o pagamento, posto que também outros reajustes estariam sendo planejados para o ano de 2022, devendo abalar a opinião pública.