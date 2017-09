Vereadores aprovam requerimento pela prorrogação do prazo de validade de concurso

Os vereadores aprovaram por 10 x 1 votos o requerimento de autoria do vereador Gilson da Funerária – PP, que pede do Prefeito André Maia que seja prorrogado o prazo de validade do concurso 01/2015.

Tendo colocado o requerimento em votação, que solicita do executivo a providência pela prorrogação, os demais pares votaram a favor, ficando contra apenas o vereador pastor Uchoa do PSD.

Uchoa teve uma pífia votação. No momento no qual a prefeitura tentava demitir os concursados alegando percentual acima do gasto estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ele chegou a defender as demissões.

Com o posicionamento desta terça, ficou evidente o que a posição da qual o mesmo atua. Marinheiro de primeira viagem que tornou-se bacharel em direito após cargo de confiança ofertado pelo ex-prefeito, parece que ainda não entendeu a relevância de um concurso, como forma de ingresso na administração.



Por outro lado, o vereador presidente da Câmara Gilson comemorou aprovação da matéria, disse que tem sido importante saber que os vereadores da base aliada, também são a favor do povo.