Vereadoras visitam TCE/AC e verificam que gasto de pessoal de Senador Guiomard chega a 67,4%

As vereadoras Cláudia Lima (PT) e irmã Chaguinha (Progressistas), ambas integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal cumpriram na semana passada uma agenda no Tribunal de Contas do Acre – TCE/AC, e constaram que atualmente a Prefeitura de Senador Guiomard, gasta 67, 4% de suas receitas com pessoal.

Dentre as constatações que as vereadoras ouviram dos técnicos da corte de contas, se encontra a falta de controle por parte da atual gestão, que a partir do ano de 2017 passou a aumentar os gastos com 1) aprovação da Lei que aumentou o número de cargos de confiança e funções gratificadas; 2) reajustou o salário dos Conselheiros Tutelares; 3) contratou novos servidores públicos do último concurso; 4) e por último realiza processo seletivo na Secretaria Municipal de Saúde. Tudo isso, segundo os técnicos servidores da corte de contas, impede que o município tenha sanidade financeira.