Vereadoras deixam suas siglas e se filiam ao Progressistas

As vereadoras Francisca Macedo, ex-petista e a vereadora Idalete Holanda do PSB deixaram suas siglas, para se filiarem no Partido Progressistas.

Ambas foram investigadas pela Polícia Federal, acusadas de terem vendido suposto apoio político ao Prefeito André Maia. Elas ainda responderão o processo na justiça federal.

Não se sabe ao certo se elas deixaram a base ou não do atual Prefeito. O único pronunciamento do prefeito, veio através de ironia nas redes sociais, classificando seu cachorro como um dos seus mais leais.

A dança das cadeiras políticas foi até a sexta-feira (03). A partir de então, todos os pré-candidatos deverão se encontrarem filiados.