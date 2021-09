Vereadora que disse que doaria metade do salário para “obras sociais” ainda não prestou contas

Nas eleições 2020, quando concorreu uma vaga na Câmara dos Vereadores, Leire do Mixico e o próprio estiveram no Cartório Martins, registrando um suposto “documento”, onde caso eleita Leire faria a doação de pelo menos metade de seu salário para “obras sociais”.

Após 8 (oito) meses do exercício do mandato e da efetiva remuneração, inclusive com diárias, a vereadora não prestou contas pelas suas redes sociais com possível doação da metade de seus proventos, tampouco informou se mudou de ideia.

Se destaca entre as ações de Leire do Mixico, uma projeto inconstitucional, onde ela quer impedir, que condenados nos tipos de violência contra a mulher, não possam assumir cargos na administração pública guiomarense.

Não é dado à Câmara dos Vereadores legislar sobre Direito Penal, posto que no Brasil, não há sanções perpétuas, sendo que a persistir a matéria da vereadora como lei, ela estaria ofendendo a competência da União e a própria Constituição.

Nossa reportagem procurou se Leire do Mixico fez alguma prestação de contas que demonstre o efetivo gasto de metade de seus proventos em sua rede social, todavia não consta informações sobre tal. O perfil da vereadora não foi localizado.