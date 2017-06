Vereadora pede que Câmara impeça jornalista de cobrir atividade legislativa

A vereadora Chaguinha (PP) quer impedir que o editor do Portal Quinari realize a cobertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal. Junto dela esta Magildo Lima do mesmo partido.

A vereadora foi a tribuna da Câmara nesta terça-feira para ameaçar o jornalista, e afirmou que se fizer alguma agressão física ao jornalista ela não se responsabiliza, o fato foi transmitido ao vivo pela sessão da câmara.

A progressista ficou chateada após uma carta na qual o jornalista respondeu a mesma, a considerando como uma pessoa ingrata, por atacar a gestão do ex-prefeito James Gomes, da qual a própria com marido, filho e irmão fizeram parte.

Outra vereadora chateada com o trabalho do jornalista foi vereadora Idalete Holanda (PSB), segundo ela uma palavra escrita no referido site lhe magoou, razão pela qual também chamou o jornalista em um cantinho para conversar.

Ao final do caso, o presidente da casa acalmou os ânimos dos vereadores e pediu respeito a todos, inclusive ao jornalista Gilberto. O editor do site disse que considera natural essa perseguição, pois o jornalismo não veio para agradar terceiros e sim levar o que considera a verdade.

O que dizem as leis?

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;