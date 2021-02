Vereadora pede informações sobre a distribuição de vacinas contra COVID-19

A vereadora professora Reginalda pediu ao município através da Secretaria Municipal de Saúde explique e publique informações completas sobre a vacinação do novo Coronavírus no Quinari.

Reginalda diz que tem sido procurada por inúmeras pessoas, afim de saber das informações. Ela também ressaltou que tem idosos em sua família.

“Como cidadã Guiomaense, filha de uma senhora de 94 anos e meu padrasto de 86, eleita para representar o povo do nosso tão sofrido Quinari, por causa de várias mensagens que tenho recebido me perguntando sobre o controle da vacinação contra o Covid aos idosos, que também fazem parte do grupo prioritário já que a mesma teve início no dia 28/01/2021, solicitei do Poder Executivo que venha passar informações sobre esse controle”, assegurou a vereadora.